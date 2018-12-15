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Yavru köpekler donmak üzereyken kurtarıldı

Çorum’da donmak üzere olan 7 yavru köpek, esnafın duyarlılığı ve belediyenin müdahalesiyle donmaktan kurtuldu.

Çorum'da donmak üzere olan 7 yavru köpek, esnafın duyarlılığı ve belediyenin müdahalesiyle donmaktan kurtuldu.


Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sabah dükkanlarını açmak için sanayi sitesine gelen esnaflar boş arazide donmak üzere olan köpek yavrularını fark etti. Yavruları önce bir kutuya koyan esnaflar daha sonra belediye haber vererek yardım istedi.


Bir süre sonra belirtilen adrese gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnafların duyarlılığı sayesinde donmaktan son anda kurtulan yavru köpekleri alarak tedavi ve bakımlarını yapmak üzere hayvan barınağına götürdü.


Yavru köpeklerin barınağa götürülüşünü cep telefonuyla çeken esnaflar belediye ekiplerine teşekkür etti.

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