YEDAŞ'tan “3 lira borç için elektriği kesildi” haberiyle ilgili açıklama

Ş., “3 Lira Borç için Elektriği Kesilince Çelenk Gönderdi” haberiyle ilgili açıklama yaptı.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen olayda tüketicinin 01.10.2017 tarihli kaçak elektrik kullanım faturasını geç ödemesi nedeniyle 3 TL 36 kuruş gecikme zammı bedelinin ortaya çıktığı belirtilen açıklama da, şu ifadelere yer verildi; “Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 35. Maddesinde zamanında ödenmeyen borçlarla ilgili limit olmaksızın elektrik enerjisinin kesilebileceği belirtilmiş olmakla birlikte; Şirketimiz, tüketicilerin düşük tüketimleri nedeniyle mağduriyete uğramaması için aldığı karar doğrultusunda 100 kWh tüketimin altındaki faturalar için de elektrik kesim işlemi yapmamaktadır. Hüseyin Mesci isimli tüketicimizin elektriği sistemsel bir hatadan dolayı sehven saat 09.59'da kesilmiş, 1 saat gibi kısa bir süre içerisinde hata fark edilerek saat 11.14'te açma yapılarak elektrik enerjisi verilmiştir. Münferiden yaşanan bu vaka incelendiğinde istisnai sistemsel bir hata yaşandığı görülmüş ve gerekli düzeltme derhal yapılmıştır".