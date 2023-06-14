YEDAŞ'tan enerji verimliliği farkındalık çalışmaları

Çorum Alaca Kaymakamlığı ve Alaca Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "2. Alaca Öğrenme Şenliği", Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. YEDAŞ, enerji konusunda tasarruf oluşturmayı ve bilgi paylaşımını desteklemeyi amaçlayarak Alaca Öğrenme Şenliği'nde aktif bir rol oynadı.

"Enerji verimliliği konularında farkındalığı artırmayı hedefliyoruz”

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi yaptığı açıklamada, “Standımızda, enerji verimliliği farkındalığına dikkat çeken ‘Enerji Takımı Hikâye Kitabını' öğrencilerimize yaklaşan yaz tatilinde okumaları için karne hediyesi olarak verdik. Bu kitapta geçen hikayedeki karakterler elektrik tasarrufu ve çevre bilinci gibi konularına dikkat çekiyor. Çocukların ve ailelerin enerji verimliliği konularında farkındalığını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Ziyaretçilere elektrik dağıtım hizmetleri, enerji tasarrufu yöntemleri ve müşteri memnuniyetine yönelik yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verildiğini aktaran Yunus Emre Bilgi, enerji verimliliği ve çevre konularında farkındalığın artması ve yaygınlaşması için faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

YEDAŞ; Samsun Genel Müdürlük olmak üzere Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde 3 milyonun üzerinde kullanıcısına elektrik enerjisi sağlıyor.