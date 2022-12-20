Yem yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Çorum'da kontrolden çıkan yem yüklü tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çorum- İskilip yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden İskilip ilçesine seyir halinde olan Kasım Z. idaresindeki 05 DG 811 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerinde sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken tırda yüklü yem yola döküldü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.