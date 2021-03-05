Yeni Çorum için ortak akıl hareketi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın en büyük projeleri arasında yer alan “Yeni Çorum” projesi için çalışmalar sürüyor.

Belediye tarafından satın alınan Çimento Fabrikası arazisinde uygulanacak proje için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi. Ortak akılla beraber bu şehri yöneterek birlikte kararlar alarak çok güzel hedeflere hep beraber yürüyeceklerini dile getiren Başkan Aşgın, toplumun bütün katmanlarıyla istişare yapacaklarını dile getirdi.

102 milyon 500 bin liraya belediyeye kazandırdıkları 1 milyon 384 bin metrekarelik Çimentro fabrikası arazisinin 1 metrekaresinde dahi herhangi bir tasarruflarının ve verilmiş herhangi bir kararlarının olmadığını açıklayan Aşgın, “Süreci akılla, bilimle karşılıklı olarak istişare edeceğiz. Bunun sonucunda da en doğru kararı vereceğiz. Çorum'un gelecek yüzyılına damga vuracak projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kimin burayla ilgili hangi projesi ve hayali varsa herkes görüşünü beyan edebilecek. Kentsel dönüşüm noktasında görüştüğümüz büyük işlere imza atmış firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Kentsel tasarıma imza atan sivil toplum kuruluşları var. Onlarla görüşüyoruz. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde görüşmelerimizi tamamlayacağız ve 5-6 ay içerisinde projemizi açıklayacağız” dedi.

Gelecek nesillere güzel bir şehir bırakmayı istediklerini vurgulayan Aşgın, kalıcı eserler bırakmak istediklerini sözlerine ekledi.