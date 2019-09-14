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Yeni Çorumspor'da hedef 3 puan

TFF 2.

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Çorumspor, yarın sahasında oynayacağı Gümüşhanespor maçından 3 puanla ayrılmayı hedeflerken, saha kapatma cezası sona eren kırmızı-siyahlı ekip ayrıca bu sezon ilk kez taraftarının karşısına çıkacak.


Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor, yarın sahasında Gümüşhanespor'u ağırlayacak. Saha kapatma cezası sonrası yarın taraftarıyla da ilk kez buluşacak olan Yeni Çorumspor'da Teknik Direktör Bahri Kaya, lige iyi başladıklarını ifade ederek, “Yarın dirençli bir takımla karşılaşacağız. Buna karşılık biz de ligde 2'de 2 yaparak başladık. Taraftarımızın önüne çıkacağımız bu ilk maçta sahadan istediğimiz skorla ayrılmak adına mücadele edeceğiz. Bunu da başaracağımıza inancımız tam” dedi.


Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma yarın saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Ankara Bölgesi'nden Onur Bingöl yönetecek. Bingöl'ün bu maçtaki yardımcılıklarını ise yine aynı bölgeden Çağlar Mehmet Uludağ ile Serdar Osman Akarsu yapacak.

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