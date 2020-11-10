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YEPAŞ'tan Çorumlu esnafa indirim müjdesi

Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.

Ş. (YEPAŞ) tarafından Çorumlu esnafa indirimli elektrik fırsatı sunuldu.


Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'u ziyaret eden YEPAŞ İl Müdürü Ahmet Cankat Dalamanlı, Birlik Başkanı Recep Gür'e kurumları tarafından esnaflara sunulan indirimli elektrik konusunda bilgi verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, YEPAŞ'la yaptıkları işbirliği ile Birliğe bağlı oda üyesi esnafların ticarethane aboneliklerinde indirimli elektrik fırsatından yararlanabileceklerini kaydetti.


Başkan Gür, içinde bulunduğumuz bu zor günlerde esnafa sundukları indirimden dolayı YEPAŞ İl Müdürü Ahmet Cankat Dalamanlı'ya teşekkür ederken indirimden yararlanmak isteyen esnafların detaylı bilgi için 444 55 23 nolu telefonu arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

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