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Yılbaşı gecesi çalışanları bu yılda unutmadılar

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yeni yıla görevleri başında giren Kamu Kurumu Personellerinin yeni yılını kutladı.


Başkan Şahiner'in talimatıyla, Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce yılbaşı gecesi kamu çalışanlarını bu yıl da unutmayarak tatlı, meyve ve içecek gönderdi.


Başkan Şahiner'in selamlarını ilettiklerini söyleyen Sarıyüce," Sayın başkanımız her konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyetini gösterdi. Yılbaşı, tatil, bayram gibi özel gün demeden bizlerin can güvenliği, huzuru ve sağlığı için nöbette olan kamu personellerimizi unutmayan başkanımızın selamını getirdik. İlçemize, hemşehrilerimize ve yeni yıla görevleri başında giren tüm çalışanlarımıza iyi yıllar dileriz." diye konuştu.

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