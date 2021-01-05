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Yılbaşında kuralları ihlal eden 90 kişiye para cezası

Çorum’da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 90 kişiye para cezası kesildi.

Çorum'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 90 kişiye para cezası kesildi.


Yılbaşı resmi tatiliyle birlikte uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 85 şahsa 93 bin 444 TL para cezası uygulandı.


Ayrıca maske denetimlerinde ise yasağa uymayan 5 şahsa bin 960 TL para cezası kesildi.

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