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Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı

Çorum’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çorum'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Öğleden sonra başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tipi şeklindeki yağış hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye'nin en önemli yol geçiş güzergâhları arasında yer alan Çorum-Samsun karayolunda ulaşım zaman zaman durdu. Samsun yolu 30. kilometresinde kayan araçlar ve yoğun tipi nedeniyle araç kuyrukları oluştu, trafik durdu. Sürücüler yolun açılmasını beklerken ekiplerin yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

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