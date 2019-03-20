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Yoğurt kabı yardımıyla ördükleri atkılarla el becerilerini geliştiriyorlar

Çorum’un Osmancık ilçesinde ana sınıfı öğrencileri tığ ve şiş kullanmadan yoğurt atkı örmeye başladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde ana sınıfı öğrencileri tığ ve şiş kullanmadan yoğurt atkı örmeye başladı.


75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Yelda Kuşçu Kılıçarslar'ın öncülüğünde başlatılan “Her çocuk özeldir” projesi kapsamında tığ ve şiş kullanmadan yoğurt kabı yardımıyla atkılar ören öğrencilerin, el becerilerini geliştiriyor. Ana sınıfı öğrencileri derslerde ördükleri atkıları Mehmetçiğe göndermeyi planlıyor. Proje sayesinde yoğurt kovasının yanı sıra dil çubukları, koli bandı, yün gibi malzemelerden atkı ören çocukların el becerilerinin yanı sıra hayal güçlerini de geliştiriyor.


75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu Öğretmeni Yelda Kuşçu Kılıçarslan, yoğurt kovasından atkı yapma fikrinin Türkiye'de birçok öğretmenin eş zamanlı yaptığı bir proje olduğunu söyledi.


Alanya'da Fatma Asan isimli öğretmenin girişimleriyle projenin başladığını ve kendilerinin de projeye destek olduklarını dile getiren Kılıçarslan, "Geri dönüşlerimiz çok güzel oldu.Kasları gelişti. Bir şey başarmanın mutluluğunu tattılar. Her şeyden önce bu kadar küçük çocuğun bir şeyler başardığını görmek aileleri de mutlu etti” dedi.

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