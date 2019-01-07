Yol kapanınca hastaya karpalet ambulansla ulaştılar

Çorum'da etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle köy yolları kapanınca hastaların imdadına kar paletli ambulans yetişti.

Merkeze bağlı Boğacık köyünde rahatsızlanan Ali Allıç adlı vatandaş, kar paletli ambulans yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, evinde oturduğu sırada aniden fenalaşan Allıç, bulantı ve kusma şikayetleri artınca sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye kar paletli ambulansla 112 ve UMKE ekipleri sevk edildi. Evinde ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra karpalet ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.