İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yol kenarına park eden tıra arkadan gelen başka tır çarptı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolu Arifegazili köyü yakınlarında meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan plastik yüklü 58 AF 807 plakalı tır arıza yaptı. Yoğun sağ tarafına park eden tıra arkadan gelen 10 AHA 58 plakalı tahta palet yüklü başka bir tır çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.