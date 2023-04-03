İhlas Haber Ajansı

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Yol kenarında sahipsiz tabanca bulundu

Çorum’da yol kenarına atılmış halde tabanca ile bu tabancaya ait dolu şarjör bulundu.

Çorum'da yol kenarına atılmış halde tabanca ile bu tabancaya ait dolu şarjör bulundu.


Olay, Çorum-Ortaköy karayolu üzerindeki Karaca Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşak üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından atılan bir adet tabanca ile dolu bir şarjör bulundu.


Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmasının ardından, yol kenarında bulunan tabanca ve şarjör muhafaza altına alındı.

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