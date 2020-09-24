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Yolan çıkan inek kazaya neden oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesi yakınlarında aniden yola çıkan inek trafik kazasına neden oldu.

Çorum'un Sungurlu ilçesi yakınlarında aniden yola çıkan inek trafik kazasına neden oldu. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan plakası belirlenemeyen Ford transit marka minibüs, Kızıl yarma mevkiine geldiği esnada aniden yola fırlayan ineğe çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Nissan Qashqai marka 59 KK 049 plakalı bir araç da ineğe çarpmamak için manevra yaptığı esnada başka bir araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken yola fırlayan inek telef oldu.


Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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