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Yolda mahsur kalan sürücüler ve vatandaşlara Aşgın'dan çay ve simit ikramı

Çorum’da dün öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiledi.

Çorum'da dün öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı şehirlerarası ulaşımı olumsuz etkiledi.


Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sabah saatlerinde Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Çorum-Samsun karayolu trafiğe kapandı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrarim Aşgın, yollarda mahsur kalan sürücülerle, vatandaşlara çay ve simit ikramında bulundu.


Kent merkezindeki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aşgın, daha sonra Çorum-Samsun yolunda karayoluna geçti. Burada yolda mahsur kalan sürücülerle sohbet eden Başkan Aşgın, ayrıca sürücüler ve vatandaşlara çay ve simit ikram etti.


Sürücüler, jestinden dolayı Başkan Aşgın'a teşekkür etti.

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