Yolda yürüdüğü sırada fenalaşan üniversiteli hayatını kaybetti

Çorum'da caddede yürüdüğü sırada bir anda fenalaşan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte yürüyen İrem A., bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Genç kızın arkadaşları 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen İrem A., hayatını kaybetti.

Genç kızın ölüm haberini alan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ali Osman Öztürk ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi alırken üzücü haberi duyan genç kızın arkadaşları ve Hitit Üniversitesi öğrencileri de hastaneye koştu.

İrem A.'nın cenazesinin memleketi Muş'a gönderileceği öğrenildi.