Yoldan çıkan minibüs tarlaya uçtu: 7 kişi yaralandı

Çorum'un İskilip İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza İskilip'e bağlı Çukurköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Çorum istikametine gelmekte olan Ömer Ö. yönetimindeki 37 AAS 695 plakalı minibüs, Çukur köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesin sonucunda yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada minibüste bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine giden İskilip Belediyesine ait itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkarttı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulans ile İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.