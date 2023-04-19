Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Kale Mahallesi Küçük Abdullah Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun C. yönetimindeki 07 ACC 198 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan İrfan Ö.Y. (8) adlı çocuğa çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken otomobil sürücüsü Ceyhun C. gözaltına alındı bildirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.