Yurt öğrencileri turşu yapımını geleneksel hale getirdi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurdunun bahçesinde oluşturulan Hobi Bahçesi'nde yetiştirilen sebzelerle turşu yapıldı.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin son günlerinde baharın gelişini fırsata çevirerek yurt bahçesinde hobi bahçesi yapıldı. Bu bahçede yetiştirilen sebzelerden turşu hazırlandı. Hazırlanan turşular, yurt yemekhanesinde öğrencilere ikram edilecek.

Konuya ilişkin yurt yönetiminden yapılan açıklamada, "Hazırlık çalışmalarının tamamlanması ardından yeni eğitim öğretim döneminde de öğrencilerin streslerini atmaları, bahçe işlerinde küçük de olsa görgü ve becerilerini artırma adına yurt idaresi ve çalışanlarca organize edilen faaliyet öğrencilerimizin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bölgemizin coğrafi şartları da göz önüne alınarak öğrencilerimiz tarafından toprakla buluşturulan sebze tohumları ve fideler ürün vermeye başladıkları sonbahar aylarında öğrencilerimiz tarafından hasat edilerek yurt yemekhanesinde geleneksel ev turşusu yapıldı. Öğrencilerimizin elleriyle yaparak hazırladıkları turşuları yine yurt yemekhanesinde öğrencilere ikram edilecek. Bu yıl 2. defa yapılan turşu yapımı faaliyeti yurt idaresi tarafından geleneksel hale getirilmiştir" denildi.