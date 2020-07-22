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Yuvadan düşen yavru ebabil kuşları bakıma alındı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yuvalarından düşen yavru ebabil kuşları bakıma alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yuvalarından düşen yavru ebabil kuşları bakıma alındı.


Yuvalarından düşen kuş yavruları vatandaşlar tarafından bulunarak Sungurlu Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Uçmaya başlayana kadar bakıma alınan yavru ebabil kuşlarından biri Çorum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğüne gönderilirken, diğer kuş ise bir çocuğun isteği üzerine sahiplendirildi.


Kur'an-Kerim'de de yer alan ebabil kuşlarının Kabe'yi yıkmak için gelen dönemin en acımasız ve İslam düşmanlığı yapan Ebrehe ve kalabalık fil ordusunu gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine sebep olduğu bilinmektedir. Bir yılda yaklaşık 200 bin kilometre uçan kuşlar tek eşlidir. Eşler, biri ölene kadar çoğunlukla ayrılmazlar. Yavru besleyen bir yetişkin günde 10 bin böcek yiyebilir.


Öte yandan, Suudi Arabistan yönetimi dünya genelinde yayılan korona virüsü engel olmak maksadıyla Kâbe-i Şerif, Kâbe-i Muazzama veya Beyt-i Atik olarak anılan Kâbe'yi kapatmış, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldığını duyurmuştu. Kâbe kapalıyken ebabil kuşlarının Kâbe'yi tavaf ettiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

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