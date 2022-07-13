İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yuvasından düşen leyleği itfaiye ekipleri kurtardı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, yuvasından düşen leylek, itfaiye ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yuvasından düşen leylek, itfaiye ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.


Olay, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Caminin kubbesine yuva yapan leyleklerden birisi, bir binanın çatı katına düştü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine Sungurlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri leyleği bulunduğu yerden alarak, tedavisinin ardından tekrar doğaya saldılar.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.