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Zabıta ekipleri doğadaki kuşları unutmadı

Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde zabıta müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte muhtelif yerlere yem bıraktı.

Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde zabıta müdürlüğü ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte muhtelif yerlere yem bıraktı.


Belediye basın biriminden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sungurlu Belediye Başkanlığı olarak her yıl kar yağışının yaşandığı dönemlerde kuşları besleyerek aç kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarını engellemeye çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'in hassasiyeti ve talimatları ile sadece hemşehrilerimizin değil tüm canlıların belediyesi olmaya gönülden talibiz" denildi.

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