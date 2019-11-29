İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta ekipleri marketleri denetledi

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri market denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.

Sungurlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirdikleri market denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor.


Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklama da denetimlerin giderek artacağına, özellikle gıda maddeleri konusunda vatandaşlarımızın endişelerinin ortadan kalkması amaçlanmaktadır. Etiket ve ambalaj kontrolleri, günü geçmiş ürünlerin kontrolü, temizlik gibi konularda denetimler yapan zabıta ekiplerimiz, söz konusu denetimlerde kurallara uymayanlara belediye zabıta yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli uyarıların yapıldığını belirtiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.