Zabıta'dan “beyaz mendil” operasyonu

Manevi duyguların arttığı günlerde sayıları artış gösteren dilenciler yine cami önlerinde dilenirken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri teravih namazı sonrası cami önleri, cadde ve sokaklarda dilenci operasyonu gerçekleştirdi.

Sivil ve mobil ekipler tarafından cami önleri, cadde ve sokaklardan toplanan dilenciler haklarında işlem yapılmak üzere Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Dilencilerin çantalarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda bulunan paralara el konulurken, dilenciler Kabahatler Kanunu'na göre haklarında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Burhan Şahin, gece-gündüz demeden çalışarak halkın manevi duygularını istismar eden kişilere göz açtırmadıklarını belirterek, mübarek Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını istismar eden kişilere yönelik cami önlerinde, caddelerde ve sokaklarda dilenen şahıslara yönelik çalışma yaparak, önlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşlardan cami önlerinde, sokaklarda, caddelerde manevi duyguları istismar eden, para dilenen, ücret talep eden insanlara itibar etmemeleri için çağrıda bulunan Şahin, “Bunlar ne kadar çok kazanırlarsa dilenciliği o kadar meslek haline getiriyorlar. Biz bunları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın halkımızın huzur ve refahını bozan bu kişilere göz açtırmıyoruz. Gündüz saatlerinde Çankırı, Boyabat, Merzifon ve Kırıkkale'den kentimize dilenmek için gelen insanlar var. Gece saatlerinde de Çorum'daki insanlar dinlenmek için sokağa çıkıyorlar. Dilencilik yapanlara yönelik çalışmalarımız Ramazan'dan önce olduğu gibi Ramazan boyunca da, Ramazan'dan sonra da devam edecek. Bunları sürekli kontrol altında tutacağız” diye konuştu.