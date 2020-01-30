İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıtadan marketlere sıkı denetim

Sungurlu Belediyesi zabıta ekipleri, "Halkımızın Sağlığı Her Şeyden Önemli" sloganıyla ilçe genelinde kurumsal marketlere yönelik geniş bir denetim gerçekleştirdi.

Sungurlu Belediyesi zabıta ekipleri, "Halkımızın Sağlığı Her Şeyden Önemli" sloganıyla ilçe genelinde kurumsal marketlere yönelik geniş bir denetim gerçekleştirdi.


Denetimlerde uygunsuz olan iş yerlerine de cezai işlem uyguladıklarını belirten Zabıta Müdürü Kemal Karaman, “Buradaki amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak ve güvenilir gıdanın temini için gıda güvenliğini sağlamaktır. Bu yönde denetimlerimiz çok yoğun ve sıkı bir şekilde sürüyor. Denetim esnasında uyulmayan hususlar konusunda para cezası uygulanmakta. Örneğin hijyen şartlarına uymayanlara, son tüketim tarihi geçmiş ürünleri satanlara, etiketsiz ürün satanlara da kanun çerçevesinde idari yaptırım ve para cezası uygulamaktayız. Buradaki amacımız tamamen insanlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak” şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.