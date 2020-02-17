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Zeytinyağı adı altında kaçak içki sevkiyatına polis engeli

Çorum’da zeytinyağı adı altında yapılan kaçak içki sevkiyatı polis engeline takıldı.

Çorum'da zeytinyağı adı altında yapılan kaçak içki sevkiyatı polis engeline takıldı.


Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından kent merkezinde faaliyet gösteren bir kargo şirketine zeytinyağı adı altında kaçak içki sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Amasya nüfusuna kayıtlı bir şüpheli şahıs adına kaçak viski gönderildiğini tespit etti. Polis ekipleri tarafından kargo firmasında yapılan aramada 65 adet 1 litre, 49 adet 700 ml, 101 adet 700 ml, 7 adet 1 litrelik olmak üzere toplam 215 şişe değişik markalarda sahte bandrollü gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.


Operasyon kapsamında, yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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