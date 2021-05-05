Zincir market düzenlemesi yerel esnafı memnun etti

Yazılı bir açıklama yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan tam kapanma uygulamasında zincir marketlerin kısıtlamadan muaf tutulduğunu hatırlattı. Zincir marketlerin tam kapanma döneminde hangi ürünleri satabileceğine dair yeni bir düzenleme yapıldığını anlatan Gür, "Esnafımız bu düzenlemeyi memnuniyetle karşıladı. İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan genelge ile zincir ve süper marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmemesi kararı alındı. Yapılan bu yeni düzenleme ile haksız bir uygulama da ortadan kalkmış oldu. Bu kararın alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve milletvekillerimize Çorumlu esnaf ve sanatkarlarım adına teşekkür ederim" dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, internet üzerinden yapılan alışverişlerle ilgili de bir düzenleme yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.