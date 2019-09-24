Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Çorumspor: 0 - Kasımpaşa: 1

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
27. dakikada Kerem Pala'nın sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı orta-şut karışımı vuruşunda kaleci Ramazan topu kornere çeldi.
60. dakikada Murathan'la Çağatay'ın ceza sahasındaki ikili mücadelesinde Çağatay yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Özgür sert bir vuruşla takımını öne geçirdi. 0-1
90+3. dakikada Tobias Heintz'in pasında Mame Baba ceza sahasında kaleci Onur'la karşı karşıya kaldı. Mame Baba'nın vuruşunda Onur gole izin vermedi.
Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu.
Hakemler: Kadir Sağlam, Utku Tunavelioğlu, Anıl Usta
Yeni Çorumspor: Onur, Ertuğrul, Mert Ilıman, Osman, Eren (Mert dk. 72), Batuhan (Oğuz dk. 62), Muhammed, Kerem, Muhammed, Kıvanç, Murathan (Mikail dk. 62)
Kasımpaşa: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Mustafa Pektemek (Thiam Mame Baba dk. 62), Olivier Veigneau, Çağatay, Jorge Filipe Oliviera Fernandes, Özgür Çek, Emirhan Nevzat Aydın (Furkan Çetinkaya dk. 72), Azad (Batuhan dk. 80), Veysel Sarı
Gol: Özgür Çek (dk. 60 pen.) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Ertuğrul, Murathan (Yeni Çorumspor), Uğurcan, Tobias Heintz, Çağatay, Emirhan (Kasımpaşa)