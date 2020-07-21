İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 2 kişi yakalandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayda, 2 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayda, 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaş araç içerisinde sohbet ettiği sırada, iddiaya göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen A.B. ve S.İ. araca doğru yaklaştı. 2 şüpheli yanlarında getirdikleri tabanca ile 4 kişiye ateş etmeye başladı. Kan gölüne dönen aracın bulunduğu yerde silah sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesine göre Metin G.'nin (30) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 arkadaştan T.I., ağır yaralanırken S.Z. ve E.O. de Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.


Olayın hemen ardından kayıplara karışan A.B. ve S.İ.'yi arama çalışmalarının ardından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.