1 yılda 18 ton bitkisel atık yağ toplandı

Denizli'de Merkezefendi ilçesinde 2020 yılında 18 ton bitkisel atık yağ toplandı. Toplanan atık yağlar biyodizel akaryakıt üretiminde geri dönüştürülüyor.

Çevre kirliliğini önleme çalışmalarını ilçe genelinde sürdüren Merkezefendi Belediyesi, büyük bir hassasiyet göstererek, evlerden ve işyerlerinden bitkisel atık yağları topluyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde 2020 yılı içerisinde ayda 1,5 ton olmak üzere toplamda 18 ton bitkisel atık yağ toplandı. Toplanan atık yağlar biyodizel akaryakıt üretiminde kullanılmak üzerine belirlenen tesislere gönderiliyor. Merkezefendi Belediyesi, bitkisel atık yağların toplanmasında farkındalığı arttırmak ve özendirmek için hanelerden toplanan her üç litre bitkisel atık yağ karşılığında renkli mikro fiber temizlik bezi veya sıvı deterjan hediye ediyor. Sitelerden ve apartmanlardan gelen taleplere göre belirlenen noktalara bitkisel atık yağ toplama bidonları bırakılıyor.

“Geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çevre kirliliğini önleme noktasında özveriyle çalıştıklarını belirtti. Atıkların tüm canlılara, tüm doğaya zarar verdiğini söyleyen Başkan Doğan, “İlçemizi daha da temiz hale getirmek, geleceğimiz olan çocuklarımıza temiz bir çevre bırakma adına Merkezefendi Belediyesi olarak büyük bir özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada ilçemizdeki evlerden ve işyerlerinden bitkisel atık yağları topluyoruz. Geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandırıyoruz. Bitkisel yağ atıkları doğaya karıştıkları zaman geri dönüşü olmayan zararlar veriyor. Bugün bir litre bitkisel atık yağın lavabolardan dökülmesi, bir milyon litre içme suyunu kirletebiliyor. Tüm canlılara, bütün doğaya bu denli zarar veren atıkları diğer atıklardan ayrı olarak topluyoruz. Toplama noktalarımıza atıklarını bırakarak bu konuda hassasiyet gösteren hemşerilerimize de teşekkür ediyorum” dedi.