10 bin dekarda 20 milyonluk yemlik fiğ üretimi yapılacak

Bin çiftçinin 10 bin dekar alanda 25 bin ton kaba yem üretmesi planlanırken, proje ile ülke ekonomisine 20 milyon TL'lik katkı sağlanacak.

Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük katkılar sunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık maliyetlerinin düşürülmesinde büyük etkisi olan silajlık mısır tohum desteğinin ardından üreticilere Macar fiği tohumu desteği vermek için çalışma başlattı. Üreticilerin hayvanlarını yetiştirmede en temel ihtiyaçlarından biri olan kaliteli kaba yemi, en uygun maliyetle edinmelerini sağlayacak proje Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilecek. Yem bitkilerinin üretimini artırarak daha maliyetli ve verimli bir şekilde hayvancılık yapılmasını sağlayacak projeden Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Çardak, Çivril, Honaz, Kale, Serinhisar, Pamukkale ve Tavas ilçelerindeki bin üretici faydalanacak.

Denizli'nin kaba yem açığının yüzde 2,5'u karşılanacak

Atıl durumda olan, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin tarıma kazandırılmasının da amaçlandığı proje çerçevesinde Acıpayam, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Çardak, Çivril, Honaz, Kale, Serinhisar, Pamukkale ve Tavas ilçelerindeki bin üreticiye toplam 100 ton Macar fiği tohumu desteği verilecek. Bin üreticinin 10 bin dekar alanda Macar fiği üretimi yapması öngörülen çalışma ile 25 bin ton kaba yem üretimi gerçekleştirilecek. Bu üretimle Denizli'nin kaba yem açığının yaklaşık yüzde 2,5' unun karşılanması planlanırken, ülke ekonomisine ise 20 milyon TL dolayında katkı sağlanması hedefleniyor.

En büyük maliyetlerden biri yem

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanayi ve turizm kenti Denizli'nin aynı zamanda tarım ve hayvancılıkta da önde gelen şehirlerden birisi olduğunu söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu bilinçle üreticilerin ihtiyaçlarına uygun olarak birbirinden farklı projelerle destek vermeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, hayvancılıkta en büyük maliyetlerden birinin yem olduğuna dikkati çekerek, “Macar fiği tohumu desteği ile hayvan üreticilerimiz kendi yemlerini üreterek inşallah maliyetlerini daha da azaltacak” dedi.

Projeyle hem atıl durumdaki tarlaların değerlendirileceğini, hem de ülke ekonomisine katkılar sağlanacağını anlatan Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İnsanımızın daha fazla üretip kazanması bizleri de mutlu edecek. Şimdiden hayırlı, bereketli olur inşallah” diye konuştu.