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10 metrelik uçurumdan dereye yuvarlandı

Denizli’de uçurumdan 10 metre dereye yuvarlanıp düşen 44 yaşındaki şahıs itfaiye ekipleri tarafından halatla uçuruma inilerek kurtarıldı.

Denizli'de uçurumdan 10 metre dereye yuvarlanıp düşen 44 yaşındaki şahıs itfaiye ekipleri tarafından halatla uçuruma inilerek kurtarıldı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Kale ilçesi Cevherpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Akım (44) isimli şahıs dere kenarındaki gezerken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dereye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Akım'ı halatla yukarıya çekerek kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk kontrolleri yapılan Akım daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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