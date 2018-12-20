100 yaşındaki hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Karın ağrısı, iştahsızlık ve bulantı şikayetleriyle tavsiye üzerine Burdur'dan Denizli'deki özel bir hastaneye gelen 3 çocuk, 3 torun sahibi 100 yaşındaki kadın, safra kesesi ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.

Özel hastanede Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Durmuş Ali Özdemir kontrolünde tetkikleri incelenen Ayşe Ünal'ın safra kesesinde taş olduğu tespit edildi. Yüksek risk grubunda olduğu için safra kesesi ameliyatı yapılamaz diye düşünülen Ayşe Ünal için ameliyat kararı alan Özdemir başarılı bir operasyona imza attı. 100 yaşındaki Ayşe Ünal, Özdemir ve Anestezi Uzmanı Dr. Cihan Karakaş kontrolünde gerçekleşen safra kesesi ameliyatının ardından 1 gün kaldığı hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Ameliyatın ardından Özdemir'e teşekkürlerini ileten Ünal "İnsanın yaşı kaç olursa olsun acı aynı acıdır. Beni ağrılarımdan ve acılarımdan kurtaran doktor oğlumdan, hastanenin sahiplerinden ve çalışanlarından Allah binlerce kez razı olsun" dedi.

Yüksek riskli bir hastayı sağlığına kavuşturduklarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Özdemir ise "Hastamız bizlere karın ağrısı ve kusma şikayetleri ile başvurdu. Safra kesesinde taş olduğunu tespit edip ameliyat kararı verdik. Ayşe Teyze'nin yaşı riskli grupta yer alsa da ameliyatımız çok başarılı geçti" diye konuştu.