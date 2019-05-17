100. yıla öğrencilerden muhteşem koreografi

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl etkinlikleri kapsamında 700 lise öğrencisinin ay yıldız koreografisi eşsiz bir görüntü oluşturdu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinde öğrenim gören 700 öğrenci, oluşturdukları koreografi ile 19 Mayıs'ın 100. yıl coşkusunun adeta resmi oldu. Öğrenciler, okul bahçesinde bedenleri ile ay yıldız ve 100. yıl yazarak muhteşem bir koreografi oluşturdular. Öğrencilerin koreografiyi oluşturması drone ile de havadan görüntülendi. Okul yönetimi, görüntüleri 19 Mayıs Marşı eşliğinde resmi internet siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinden yayınladı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Okul Müdürü Muslu Canlı, 700 öğrenci ile oluşturulan koreografi ile ilgili, “100. yılda 19 Mayıs'ı kutlayacaksak bize yakışan bir şekilde anmak istedik. Mustafa Kemal'e yakışır, o ruha uygun yaşamak ve ses getiren bir etkinlik yapmak istedik. Bu etkinlik için öğrencilerimiz yaklaşık 10 gün çalışma yaptı ve sonunda da bu görüntü ortaya çıktı” dedi.