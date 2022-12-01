1000 rakımda yetişen üzüm, lezzetiyle damakları şenlendiriyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaklaşık 1000 rakımda yetişen çekirdekli üzümlerin lezzetini bilenler yoğun talep gösteriyor.

Buldan ilçesindeki Haydar mevkiinde yetişen çekirdekli üzümler lezzetiyle damak çatlatıyor. Yaklaşık 1000 rakımda susuz ve tamamen organik olarak yetişen üzümler özellikle kış aylarında büyük ilgi görüyor. Atalarının yüzyıllar önce Buldan'a ilk yerleşen ailelerinden olduğunu dile getiren üzüm yetiştiricisi Hasan Cabaroğlu, üzümlerin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini anlattı.

Cabaroğlu, üzümden pekmez ve üzüm köftesi de yaptıklarını belirterek, “Atalarımız Haydar mevkiini mesken tutmalarıyla birlikte bağ ve bahçelerine asmalar dikmişler. Üzüm yetiştiriciliğimiz atalarımızdan geliyor. Haydar mevkii yüksek bir bölge. Ben sekiz yaşından beri üzüm bağlarımıza gözüm gibi bakıyorum. Yaklaşık on beş dönümlük bağımda bin beş yüz asmamız bulunuyor. Bu yıl üzümler çok güzel. Kış aylarında hasat yaptığımız ürünlerimizi toptan ve perakende satıyoruz. Burada susuz ve tamamen organik olarak yetiştirdiğimiz Alfons, Çindere Pembe, Haydar Bandırma, Kınalı Beylerce, Red Globe, Bambart ve Çatak Moru üzümlerimiz Buldan'da ve tüm Türkiye'de büyük talep görüyor. Ayrıca üzümlerimizden pekmez ve üzüm köftesi de yapıyoruz. Üzümlerimizin organik olmasından dolayı şeker hastaları bile rahatlıkla tüketebiliyor. Üzüm cinsleriyle birlikte bölgemize has armut yetiştiriciliği de yapmaktayız” dedi.