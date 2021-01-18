104 amatör kulübe 600 binlik can suyu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla Denizli'de bulunan 104 amatör spor kulübüne 600 bin TL'lik maddi destekte bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının sporun tabana yayılması ve desteklenmesine yönelik çalışmaları ülke genelinde sürüyor. Her sene amatör spor kulüplerine maddi destekte bulunan Bakanlık, 2020 yılı bütçesinden yeni bir destek sağlayarak pandemi boyunca spordan uzak kalmak zorunda olan sporculara ve kulüplere moral oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün faal ve branş gibi kritrerlerle belirlediği Denizli'de ki 104 spor kulübüne toplamda 600 bin TL'lik maddi yardım, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kulüplerin banka hesaplarına yatırıldı. 104 kulübün dışında ki Denizli'de bulunan spor kulüplerine destekte bulunulması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Pandemi dolayısıyla herhangi bir tören yapılmazken, konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, amatör spor kulüplerinin sporun tabana yayılmasında önemli bir misyon üstlendiğini, gençlerin spor yapmasına ve toplumda sağlıklı yaşam biçimi oluşmasına katkı sağladığını söyledi. Amatörlerin büyük bir aile olduğunu ve Denizli'de ki bu ailede 142 bin 688 lisanslı sporcu bulunduğunu söyleyen İbanoğlu, amatör spor kulüplerinin desteklenmesine çok büyük önem veren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna ve emeği geçenlere teşekkür etti.