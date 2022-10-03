1.1 milyon metrekarelik alanda devasa yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesinin altyapısını, Pamukkale Belediyesinin ise üstyapısını tamamladığı Deliktaş Mahallesi'nde Üstyapı Açılış Töreni yapıldı. Altyapısı ve üstyapısıyla Avrupa standartlarına kavuşan mahalle sakinlerine seslenen Başkan Osman Zolan ve Başkan Avni Örki, “Söz verdik yaptık” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapısı, Pamukkale Belediyesi tarafından ise üstyapısı tamamlanan Deliktaş Mahallesi'nde Üstyapı Açılış Töreni yapıldı. Deliktaş Mahallesi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Örki törenin açılış konuşmasında Deliktaş'ın sadece altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla değil Büyükşehir ve Pamukkale Belediyesi tarafından birçok hizmetle taçlandırıldığını söyledi. Altyapısı tamamlanmayan mahallelerde yapılan üstyapının mutlaka bozulup parçalanmaya mahkum olduğunu vurgulayan Başkan Örki, “Öyle olduğunda da vatandaşlarımızın vergileri havaya uçup gitmiş olur. Ancak Deliktaş Mahallemizde Başkanımız Sayın Osman Zolan Bey'in cesaretli adımlarıyla devasa bir altyapı çalışması yapıldı. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

1 milyon 100 bin metrekarelik alanda çalışma yapıldı

Bölgedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının Deliktaş ile birlikte 6 mahalleyi kapsadığını anlatan Başkan Örki, “Toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik bir bölgedeki çalışmayı aynı anda gerçekleştirdik. Ancak vatandaşlarımızın desteği olmasaydı böylesine büyük bir işe cesaret etmek de mümkün olmayabilirdi. Deliktaş Mahallemizde 134 sokak, 3 cadde, toplamda 189 bin metrekarelik beton parke alanı, 44 bin metrekarelik asfalt alanı toplam uzunluğu 30 km, her ikisini de topladığımızda 233 bin metrekare, burada devasa işlerden bahsediyoruz. Bugün itibariyle 120 milyon liraya yaklaşan üstyapı maliyetinden bahsediyoruz. Bizim halkımız her şeyin en güzeline ve en iyisine layık dedik ve Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle bugünlere gelebildik” diye konuştu. Bunların yanında 2 adet okul ile birlikte Deliktaş'a kazandırdıkları hizmet ve yatırımları anlatan Başkan Örki, “Birlikte yapacak daha çok işimiz var” ifadelerini kullandı.

Asırlık yatırımlar

Başkan Zolan ise, bir zamanlar özellikle bu bölgede hava kirliliğinden dolayı nefes almakta zorlanıldığını, patlaklar nedeniyle suların sık sık kesildiğini, kanalizasyon hatlarının plansız bir şekilde yapıldığını, yağmur suyu hatlarının ise hiç olmadığını ve her yağışta su baskınlarının yaşandığını anlattı. Bu durumun 2004 yılı ile birlikte değişmeye başladığını, 2014 yılında ise Denizli'nin büyükşehir statüsüne kavuştuğunu, bu tarihten itibaren ise hizmetkarın ilçe belediyesi ile birlikte 2'ye katlandığını kaydeden Başkan Zolan, “Bir şehrin altyapısı yoksa üste ne yaparsanız yapın faydası yoktur. Bu anlayışla günlük, haftalık değil insanımıza asırlık hizmet edecek yatırımlar yaptık” dedi. “Altyapı cesaret ister, destek ister, sabır ister” sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Başkan Zolan, “Sabrın sonu selamettir. Geriye dönüp baktığımızda tüm sıkıntıların bittiğini görüyoruz. Şimdi sapasağlam bir altyapımız var. Artık yağmurda su baskınları yaşanmıyor, sokaklarda kanalizasyon akmıyor, çok şükür Türkiye'nin en temiz suyunu içiyoruz. Bunu tek başımıza mı yaptık? Hayır, vatandaşlarımızın desteği olmasaydı bunu başaramazdık” dedi.

Kişi başına en çok altyapı yatırımı yapan şehir Denizli

Bölgedeki Deliktaş, Karşıyaka, Aktepe, Dokuzkavaklar ve Anafartalar Mahallesi'nde altyapı çalışmasını tamamladıklarını, hemen ardından vatandaşların bir an önce rahata kavuşması için Pamukkale Belediyesinin de üstyapı çalışmasına başlayıp bitirdiğini belirten Başkan Zolan, “Yollarımız kaymak gibi oldu. İnşallah bu güzel hizmetlerin üzerine daha güzellerini yapmak için gayret edeceğiz” dedi. Bir ve beraber olunduğu sürece Denizli'nin daha ileri ve güzele gideceğini vurgulayan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “2014'den sonra yaptığımız altyapıya baktığımızda 30 büyükşehir içinde kişi başına en çok altyapı yatırımı yapan şehir Denizli'dir. Bugüne kadar yaptığımız içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını uç uca eklediğimizde Denizli'den Çin Seddi'ni geçip Japonya'ya kadar ulaşıyor. Bu işi birlikte başardık, birlikte yaptık.” Konuşmaların ardından açılış dualarla yapıldı.