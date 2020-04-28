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112 istasyonu ile telekomünikasyon şirketinin bulunduğu bina alevlere teslim oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli’de 112 istasyonu ile bir telekomünikasyon şirketinin kullandığı binada yangın çıktı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 112 istasyonu ile bir telekomünikasyon şirketinin kullandığı binada yangın çıktı. Çatıdan yükselen alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir telekomünikasyon şirketi ile 112 ekiplerinin istasyonunun bulunduğu binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, binanın çatı kısmından alevler yükseldi. Alevleri fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yangın sebebiyle bölgede zaman zaman panik yaşandı. Vatandaşlar yangını merakla gözlerle izledi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği alevler, yarım saat içinde kontrol altına alındı. Polis ekipleri, vatandaşların toplanmaması için sık sık uyarılarda bulundu. Yangın sebebiyle kimse yaralanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin binadaki söndürme çalışması devam ediyor.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme devam ediyor.

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