1150 rakıma gömülen kar, yazın serinliğe dönüşüyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde karlama geleneği 4 kuşaktır babadan oğula sürdürülürken, 1150 rakımda gömüldükleri kuyulardan çıkarılan karlar, özenle hazırlanıp tezgahlarda yerini aldı.

Buldan'da yaz aylarının vaz geçilmezi olan karlama pazara geldi. Buldan Yayla Gölünün 1150 metre rakımlı civarında yağan karların toplanarak kuyulara gömülmesiyle yığınlar halinde elde edilen kar, üzerine örtülen meşe, çalı yaprakları ve ağaç dallarının kaldırılmasıyla gün yüzüne çıktı. Ardından özenle kesilen kar, yapılan hazırlıklarla birlikte tezgahlara getirildi. Şerbetleme yapılarak satılan karlama, vatandaş tarafından da büyük ilgi görüyor.

“Babamdan bu işi öğrendim ve devraldım”

Dördüncü kuşak olarak mesleğini sürdüren Ali Rıza Karacaoğlu, kışın en soğuk günlerinde kar gömme çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, “Sıcakların başlaması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte, gömdüğümüz karları keserek pazara getiriyoruz. Daha sonra üzerine kendimizin doğal yollarla ürettiği vişne, portakal, karadut ve limon sularıyla karın üzerine dökerek müşterilerimize sunuyoruz. Yazın işyerimizde sattığımız gibi istek üzerine mevlüt ve düğünlerde dağıtımını yapıyoruz. Karlama mesleği yüz yıllardır süren bir mesleğimizdir. Babamın dedeleri karlamacılık yaparlarmış, onlardan dedeme ve sonra babama geçmiş. Ben de babamdan bu işi öğrendim ve devraldım. Karlamacılık mesleğini sürdürmeye kararlıyım” dedi.