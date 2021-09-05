12 yıl önce ektiği fidan ekmek kapısı oldu

2 yıldır kivi hasadında yüksek verim aldığını belirten üretici, “Bir fidandan elli ila yüz kilogram arası ürün alınabiliyor” dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde evinin önündeki bahçeye 12 yıl önce Yalova'dan kivi fidanı getirten Figen Utku, son iki yıldır yüksek verim aldığını söyledi. Kivinin oluşması için Buldan ilçesinin hava ve ikliminin elverişli olduğunu belirten Utku, “Fidanları diktikten sonra sulamalarını yapıyorum. Kivi aynı üzüm gibi tavlarda oluyor. Hiçbir bakımı yok. Sadece budama yapılıyor. İlaç ve gübre istemiyor. Bir fidandan 50 ila 100 kilogram arası ürün alınabiliyor. Ben küçük bahçeme diktim. Ancak kividen çok memnunum. Kazancı da çok iyi. Çok güzel gelir sağlanabiliyor. C vitamini yönünden çok yüksek değerlere sahip. Ekim ayı sonunda hasat yapıyorum. Aralık ayına kadar olgunlaşınca yenilebilir duruma geliyor. Geçen yıl komşularıma kivi meyvesi dağıttım. Lezzeti, aroması ve tadı çok güzel. Ben Buldan'daki tüm üreticilere kivi yetiştirmelerini öneriyorum” dedi.