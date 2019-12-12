120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 120 bin dolara satılan ve koli bandıyla duvara bantlandığı muzdan oluşan “Komedyen” isimli eserinden esinlenerek yörelerin lezzetleri ve simgeleri ile sosyal medya üzerinden başlatılan paylaşım yarışmasına Denizli Büyükşehir Belediyesi de ‘Denizli horozu' ile katıldı. Bir performans sanatçısı tarafından yenilen eser dünya gündemine bir anda oturdu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Bantla falan tutamazlar' yazısı ile yürüyen horoz fotoğrafı ile çok sayıda yorum aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi yaptığı paylaşımda Denizli horozu etiketi ile “Biz de isterdik bantla tutturup paha biçmeyi paha biçilemedi” paylaşımını yaptı. Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediyesi ise Denizli'nin paylaşımına "Bantlayamadık ama kucakladık" şeklinde kucağında lahana tutan bir vatandaşlı fotoğraf ile gönderme yaptı. Sosyal medya kullanıcılarının da büyük beğenisi kazandı. Paylaşıma çok sayıda sosyal medya kullanıcısı farklı sosyal paylaşım platformlarında da paylaştı.