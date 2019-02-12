13 bin ton kekikten, 40 milyon dolar gelir

Denizi'de kekik üretimi ve sıkıntılarının değerlendirildiği panelde konuşan İl Müdürü Yılmaz Erkaya, 2018 yılında Denizli'de 13 bin ton kekik üretildiğini ve bu ürünlerden yaklaşık 40 milyon dolar gelir elde edildiğini kaydetti.

Denizli'de kekik üretimi ve sorunlarının değerlendirildiği 8. Kekik Paneli, Vali Hasan Karahan, Tarim ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, stk temsilcileri ve çok sayıda üretici katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan Vali Hasan Karahan, dünya üzerinde kekik üretimi yapan birçok ülkenin olduğunu ve bir rekabetin bulunduğunu belirterek, “Denizlimiz kekik üretiminde söz sahibi ve iyi de bir gelire sahip. Bu durumun devam etmesi için kıymetini bilmeli ve bilimsel usullere göre üretimi yapmalıyız. Panelde paylaşılanları iyi değerlendirmeli ve tarlamızda üretim yaparken bunlara dikkat etmeliyiz. Vatandaşımız kazanırsa biz kazanırız. Devlet olarak her zaman yanınızdayız” dedi.

Kalıntısız, kaliteli ve temiz kekik üretiminin pazarı elinde tutmanın birinci şartı olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Erkaya ise, kentte 2018 verilerine göre 120 bin dekar alanda yaklaşık olarak 13 bin ton kekik üretimi gerçekleştirildiğini aktardı. Kekik üretimi ile Türkiye'nin 60 milyon dolar gelir elde ettiğini ifadeden Erkaya, bunun da 40 milyon dolarını Denizli'nin sağladığını belirtti.