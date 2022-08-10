13 yıldır haber alınamayan inşaat işçisinin dosyası cinayet şüphesiyle yeniden açıldı

Denizli'den 2009 yılında inşaat işlerinde çalışmak için geldiği Muğla'da ortadan kaybolan işçinin, cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine çalıştığı evlerde arama çalışması başlatıldı.

Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ne inşaat işlerinde çalışmak için gelen Bayram Tosun, 2009 yılında kayboldu. 13 yıl önce kaybolan vatandaşın cinayete kurban gidebileceği şüphesi üzerine Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bayram Tosun'un Yeşilyurt Mahallesi'nde inşaatlarda çalıştığı evlerde Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile jandarma olay yeri inceleme ekipleri, hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Çalışmalara Menteşe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden iş makineleri de destek verdi.

Bayram Tosun'un inşaatında çalıştığı bir ev ve çevresinde hassas burunlu köpeklerle yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. Arama çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.