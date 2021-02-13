14 Şubat'ta çiftlere online konser

Merkezefendi Belediyesi online konserlerine devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi Orkestrası Sevgililer Günü'ne özel online konser verecek. 14 Şubat Pazar günü saat 20.30'daki konserde konuk sanatçılar Zuhal Feray Şenkibar ile Meltem Leylekoğlu sahne alacak. Sanatçılar birbirinden güzel şarkıları çiftler için söyleyecek. Online konser Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın ve Merkezefendi Belediyesi sosyal medya hesapları ile DEHA TV'den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, vatandaşların 13 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar 0531 104 96 92 numaralı Whatsapp hattına gönderecekleri ‘Sevgiye Dair' en güzel fotoğraflar, konserde özel olarak kurulan platformda yayınlanacak. Kentin online konserlere büyük ilgi gösterdiğini belirten Başkan Doğan, “Online konserlerimize hemşehrilerimiz büyük ilgi gösteriyor. Evlerinde sıkılan hemşehrilerimizi bu konserlerimizle bir nebze olsa da eğlendirerek mutlu ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her zaman yanındayız” dedi.