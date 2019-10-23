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14 yaşındaki genç, 15 yaşındaki genci bıçakla yaraladı

Denizli’de yaşanan iki genç arasında yaşanan kavgada 14 yaşındaki genç, 15 yaşındaki yabancı uyruklu genci bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Denizli'de yaşanan iki genç arasında yaşanan kavgada 14 yaşındaki genç, 15 yaşındaki yabancı uyruklu genci bacağından bıçaklayarak yaraladı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Parkı'ndan meydana geldi. İddialara göre, parkta kız arkadaşı ile dolaşan İ.K., (14) ile yabancı uyruklu B.S., arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.K., cebinden çıkardığı bıçakla B.S.'yi bacağının iki yerinden bıçakladı. Olayın ardından İ.K., kaçarken, B.S., ise çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan İ.A., ise polis ekiplerinin takibi sonrası kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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