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15 tonluk kamyon 8 yaşındaki kızın üzerinden geçti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kamyonun ayağı kayarak düşen 8 yaşındaki kızın üzerinden geçme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kamyonun ayağı kayarak düşen 8 yaşındaki kızın üzerinden geçme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada küçük kız ağır yaralanırken, olayı fark etmeyen kamyonet sürücüsü ise kayıplara karıştı.


Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan kaldırımda koşarak giden 8 yaşındaki kız ayağının kayması sonucu yere düştü. O esnada yolda seyir halindeyken sağa dönen kamyon, düşen kızı fark etmeyerek üzerinden geçti. Kamyonet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri bilinci kapalı olan kızı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kazayı fark etmeyerek kayıplara karışan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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