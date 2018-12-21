15 yaşında organları ile 3 kişiye umut oldu

Taş'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

16 Aralık'ta Manisa Sarıgöl'de trafik kazası geçiren ve Sarıgöl Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen Taş, aort damarı yırtılması sonucu Kalp Damar Cerrahi Kliniği'nde hemen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma kaldırılan ve 4 gün yaşam mücadelesi veren Taş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yapılan görüşmeler sonunda 15 yaşında hayata gözlerini yuman Taş'ın organları bağışlandı.

Organ bağışı sonrasında Bursa'dan gelen ekipler karaciğeri ve böbrekleri alırken, Pamukkale Üniversitesinden gelen ekipler de Taş'ın kornealarını aldı. Alınan organlardan böbrekler İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine, karaciğer Bursa'da özel bir hastaneye ve kornealar da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Taş ailesine baş sağlığı dileyerek, "Taş ailesi 15 yaşındaki çocuklarını trafik kazası sonucu kaybetti. Acılarını bağrına basarak beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının organlarını bağışladılar. Organ bekleyen aileler adına kendilerine minnettarlığımı sunuyorum. Unutmayalım organ nakli ancak beyin ölümü gerçekleşen hastalardan yapılmaktadır. Bu yüzden bir kez daha herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.