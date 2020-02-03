İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

150 yıllık çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen çam ağacı devrildiği yerdeki mezarları paramparça etti. Olayın gece gerçekleşmesi ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.


Edinilen bilgilere göre olay, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi'ndeki Boyalı Mezarlığında meydana geldi. Gece geç saatlerde yaşanan olayda yaklaşık 150 yaşındaki çam ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle mezarlığa devrildi. Ağaçtan kopan parçaların düştüğü mezarlar ise paramparça olarak zarar gördü. 7 mezarın zarar gördüğü olay sırasında mezarlıkta kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.


Ağacın devrildiği yerden kaldırılması için belediye tarafından çalışma başlatıldı.


Öte yandan, devrilen ağacın mezarlığın istinat duvarına da zarar verdiği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.