İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Denizli’nin Kale ilçesinde, geçtiğimiz günlerde kaybolan kaybolan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde, geçtiğimiz günlerde kaybolan kaybolan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor.


Olay, Kale ilçesi Karaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşayan 16 yaşındaki Nafiye Kılıçarslan, 10 Temmuz 2020 Cuma günü evden ayrıldıktan belli bir süre sonra eve dönmedi. Haber alamayan ailesi jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri haber alınamayan genç kızı bulmak için arama çalışması başlatıldı. Öte yandan, genç kızın yakınları Denizli kent merkezine kaçtığını iddia etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.